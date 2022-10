Mestre. Rissa con accoltellamento in via Piave, commercianti furiosi: «Arrivano con i trolley, qui c'è il turismo della droga» Video

MESTRE - Ennesimo episodio di violenza in via Piave a Mestre. Due ragazzi africani accoltellati, uno dei quali ha chiesto aiuto in farmacia. L'ipotesi è ancora una volta una lite per il controllo delle piazze della droga. E a due giorni dalla feroce rissa, resta la rabbia dei commercianti della zona. Che a gran voce chiedono di non essere lasciati soli. (Servizio di Emiliana Costa)