Maltempo, si sente male ma l'ambulanza acquea non riesce a raggiungere Burano. I medici arrivano sulla barca dei vigili del fuoco

VENEZIA - ​Maltempo, signora si sente male ma l'ambulanza acquea non riesce a raggiungere Burano. I medici arrivano sulla barca dei vigili del fuoco. Un intervento è stato richiesto del Suem 118 veneziano all'imbarcazione del comando lagunare del Corpo, per trasportare un'equipe medica sull'isola di Burano, che con le ambulanze acquee non era raggiungibile, visto il mare grosso. I sanitari hanno così potuto assistere una donna, che è stata caricata sulla motobarca e portata all'ospedale Santi Giovanni e Paolo.

Gli altri interventi nel veneziano

Sono oltre 100, fra richieste e interventi, in gran parte già evasi per tempo, le chiamate giunte ai Vigli del fuoco di Venezia, a causa dell'ondata di maltempo odierna. Tra gli interventi figurano soprattutto alberi pericolanti e danni da acqua, a Venezia e in numerose località della provincia.