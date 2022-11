TREVISO - Maltempo a Treviso, la tempesta di vento e pioggia fa crollare gli alberi sulla carreggiata: colpite tre auto. Condizioni meteo avverse: i carabinieri in collaborazione con vigili del fuoco e polizia locale sono intervenuti in provincia di Treviso per la caduta di alberi in via Pindemonte, con una parziale invasione della carreggiata e dell'area sosta Cantarane di Treviso. Tre auto danneggiate.

Non solo. Caduto anche un albero a Preganziol incrocio strada Terraglio via Franchetti con invasione parziale carreggiata. Nessun ferito. Lievi disagi alla circolazione stradale.