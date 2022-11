La forte pioggia rompe l'asfalto in autostrada: auto danneggiate. Chiusa una corsia della A13

TEMPO: A13, CHIUSA CORSIA MARCIA PER DANNI DA PIOGGIA Due rientranze nell'asfalto hanno danneggiato una decina di auto (ANSA) - VENEZIA, 22 NOV - È stata chiusa alle ore 10:00 di stamani sulla A13 Bologna-Padova la corsia di marcia tra Occhiobello e Rovigo Sud, in direzione di Padova, a causa di alcune irregolarità del manto stradale causate dalle forti piogge nell'area. Si tratta - informa Autostrade per l'Italia - di due rientranze dell'asfalto, della profondità di circa 3 centimetri, che avrebbero causato danni a una decina di auto passate su quel tratto. La concessionaria ha già avviato le prime pratiche per procedere con i rimborso dei danni subiti. Sul posto sono presenti squadre di assistenza alla viabilità della Direzione di Tronco di Bologna di Aspi, per presidiare il tratto in attesa di poter ripristinare il manto autostradale non appena le condizioni meteo miglioreranno, e comunque nelle ore notturne, caratterizzate da flussi di traffico più bassi.