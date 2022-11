Maltempo. Cade la neve sulle montagne: 10 centimetri in Val Zoldana e sulle Prealpi vicentine. Imbiancato anche il Trentino

BELLUNO - Spolverata di neve da 3 centimetri, nella notte, a Cortina d'Ampezzo. Con il maltempo, sopra i 1.000-1.200 metri è nevicato in gran parte del Veneto. Fenomeni più intensi nella Val Zoldana e in alcune parti delle Prealpi vicentine dove sono caduti 10 centimetri di neve. Dai 6 agli 8 centimetri invece tra Alleghe e Falcade. Infine, 7 centimetri sul Monte Piana, al cospetto delle Tre Cime di Lavaredo e del lago di Misurina.

Secondo l'Agenzia regionale per l'ambiente del Veneto, il tempo è in prevalenza perturbato con precipitazioni estese, a tratti forti, con quantitativi di precipitazioni in genere consistenti e in alcuni casi abbondanti sulle zone centro-orientali. Il rinforzo dei venti è definito marcato, inizialmente di Scirocco, poi da nord o nord-est, a tratti anche forti sia su pianura e costa che sui rilievi, con possibili raffiche anche molto forti.

Nevica anche in Trentino

La prima neve di stagione ha imbiancato i rilievi del Trentino e raggiunto, in alcuni casi, anche il fondovalle, sotto i 500 metri di altitudine, come è avvenuto a San Cristoforo di Pergine Valsugana. La Provincia di Trento sta monitorando la situazione e al momento non si registrano criticità. In caso di necessità, è prevista l'attivazione dei posti di presidio già individuati lungo la rete stradale provinciale, per consentire il passaggio dei soli veicoli equipaggiati con idonea attrezzatura invernale.