Acqua alta. Il Mose in azione, si alzano le paratie Video. Sabato il picco con 110 cm previsto alle 8.45

VENEZIA - Immagini spettacolari realizzate oggi da bordo dell’elicottero Drago 71 dei Vigili del Fuoco durante un sorvolo della diga del Mose alle bocche di porto del Lido.

VENEZIA - Oggi, 4 novembre, dovrebbe essere la mattina peggiore, della tripletta di acque alte previste in questi giorni: la massima raggiungerà il picco alle 8,40 toccando i 110-115 centimetri, mentre domani - sabato - si replicherà alle 8.45 con 110, infine per domenica il fenomeno sembrerebbe in attenuazione, con massima alle 10 di 95-100.



Secondo il tavolo tecnico per le previsioni della marea, composto dal centro maree di Venezia, Ispra e Cnr Ismar ci sarà il passaggio di una perturbazione di origine atlantica dalla Francia che sta già interessando il nord Italia.Il transito sull'area veneziana di questo fronte nuvoloso, questa mattina porterà a un repentino abbassamento della pressione atmosferica e soffieranno venti dai quadranti meridionali, dapprima sul nord Adriatico poi in estensione su tutto il bacino. test di funzionamento.