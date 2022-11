Maltempo, violento nubifragio in centro a Rovigo, sott'acqua il Delta del Po

Maltempo anche in provincia di Rovigo oggi, martedì 22 novembre 2022. A Rovigo città c'è stato un violento nubifragio e si sono verificate cadute di rami ed alberi, allagati i sottopassi e allagamenti in centro storico.

Le zone più colpite del Polesine sono quelle del Delta e del Basso Polesine. A Porto Tolle e in generale in tutto il Delta del Po la mareggiata ha portato all'innalzamento del mare e le cavane nelle lagune sono tutte allagate, fortunatamente non risultano distrutte. A Rosolina mare si sono verificati allagamenti a Porto Caleri e negli stabilimenti del centro fino alla passeggiata pedonale. Nella zona Bagni del Moro la mareggiata ha messo a dura prova l'argine contenitivo del mare. Allagamenti anche a Taglio di Po.