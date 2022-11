Monselice, il vento sdradica un platano che si abbatte su un'automobile: gravissimo il conducente Foto

MONSELICE - Maltempo e forte vento hanno colpito duramente Monselice. In via Facchine, in prossimità della chiesa, si è sfiorata la tragedia con un platano che è stato sradicato ed è piombato sopra un'auto in transito. L'automobilista è rimasto gravemente ferito, ma non è in pericolo di vita. Sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118 che ha portato il malcapitato in ospedale. I pompieri arrivati da Este e da Padova con l’autogrù, hanno liberato l’uomo rimasto incastrato nell’abitacolo dell’auto. Il giovane 27enne è stato stabilizzato dal personale sanitario del Suem e trasferito in ospedale. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.