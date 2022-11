Maltempo in Fvg: alta marea, nubifragi e neve in quota. Massima allerta in tutta la regione

Questa mattina il Friuli Venezia Giulia si è svegliato con piogge intense, raffiche di vento e neve in quota. È infatti in transito sulla regione una veloce saccatura atlantica che dà origine a un profondo minimo depressionario sull'Alto Adriatico, per il quale resta alta l'allerta in tutto il territorio. Come annunciato dalla Protezione civile regionale, allerta arancione in pianura e sulle coste, gialla nel resto del territorio. Fin dalle prime ore di oggi hanno operato 61 volontari e 25 mezzi di Comuni interessati dal nubifragio. Al momento non si è registrata alcuna criticità.

La situazione sulle coste

Già al lavoro le squadre comunali dei volontari della Protezione Civile del Comune di Grado, dove il porto risulta sommerso, così come impraticabile l’ingresso al ponte girevole che collega ad Aquileia. All’Isola della Schiusa l'alta marea ha raggiunto il bordo banchina. A Lignano attivato il COC. Alta marea uscita a marina Uno ma non desta problemi, porticciolo dei residenti in monitoraggio per l’approssimarsi del picco.

Situazione analoga a Duino, dove per contenere la marea uscita al Villaggio del Pescatore si è provveduto a installare delle barriere di protezione.

A Muggia i Volontari della squadra comunale di Protezione civile si sono già attivati nella serata di ieri per il posizionamento di tavelloni e sacchi di sabbia a protezione di porte e ingressi di abitazioni e locali pubblici, raggiunti questa mattina dall'acqua. Allagata invece dalle 08.30 di questa mattina Piazza Nazzareno Sauro. A Trieste si segnala acqua di ristagno su carreggiata lungo mare. Marea uscita anche al porticciolo di Monfalcone, ma al momento non si segnalano problematiche.

Alta marea in aumento

Grado: 1,51 metri

Lignano Sabbiadoro: 1,31 mt

Marano Lagunare: 1,60 mt

Monfalcone: 1,41 mt