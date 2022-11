Meteo: ciclone in arrivo, in Friuli Venezia Giulia scattano allerta gialla e arancione

La Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato per tutta la giornata di martedì un'allerta meteo arancione sulla pianura e sulla costa, gialla sul resto della regione. Nelle prossime ore è infatti previsto un forte peggioramento delle condizioni meteo per l'arrivo di un ciclone che impatterà su tutta la penisola italiana. In Friuli Venezia Giulia la situazione si tradurrà con rischio nubifragi, neve a quote più basse e venti di burrasca.

Allerta meteo: in arrivo violento ciclone

Le previsioni meteo per la giornata di domani indicano piogge diffuse, in genere intense o anche molto intense, con nevicate da abbondanti ad intense oltre i 1000-1200 m circa sulle Prealpi, oltre 800 m circa sulle zone alpine interne, probabilmente fino a 600 m circa in Valcanale. Sulla costa soffierà Bora forte o anche molto forte, fino a 100-120 km/h. Su tutta la costa acqua alta, con maggiore probabilità a Grado e a Lignano, dove saranno probabili anche mareggiate.