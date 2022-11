Maltempo, caos treni alla stazione di Venezia: forti ritardi per un guasto sulla linea. Passeggeri furiosi: «Presi d'assalto i pullman»

VENEZIA - MESTRE - Maltempo, caos treni alla stazione Santa Lucia: forti ritardi per un guasto sulla linea. Passeggeri furiosi: «Presi d'assalto i pullman». Oggi, martedì 22 novembre, a causa di un guasto dovuto al maltempo alla linea elettrica tra Mestre e Venezia, i treni hanno subito forti ritardi. Intorno alle 13.25, un treno si è bloccato all'uscita dalla stazione e nel rientro ha causato un guasto al sistema elettrico della stazione, anche a causa del forte vento.

Sul posto sono intervenuti i tecnici di Rete ferroviaria italiana (Rfi), per il ripristino del sistema, mentre numerosi

treni hanno subito forti ritardi o sono stati fatti partire da Mestre. Non sono stati invece interrotti i collegamenti tra Mestre e Venezia Santa Lucia.

Furiosi i passeggeri in transito nella stazione Santa Lucia. «Non c'è stata data nessuna informazione, in tanti abbiamo tentato di raggiungere Mestre in pullman per capire se almeno lì passassero convogli».

Fine lavori

Come riferisce Trenitalia, i lavori per la riattivazione normale del traffico ferroviario sono terminati alle 18.45.