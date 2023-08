Mose ancora attivo, prevista nuova punta di acqua alta a 110 centimetri

VENEZIA - È la fine di agosto ma a Venezia sembra già autunno, con l'acqua alta che anche oggi, martedì 29 agosto, incombe sulla città, costringendo il Mose ad un super-lavoro.

Rialzate le paratorie

Le paratoie del sistema idraulico a scomparsa, già impiegate ieri per una massima che in mare ha toccato i 120 centimetri, sono state alzate nuovamente stamane alle tre bocche di porto della laguna. È prevista infatti una nuova punta di acqua alta intorno ai 110 centimetri, in tarda mattinata, perchè la situazione meteo non è cambiata rispetto a ieri.