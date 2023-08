Venezia, sorpresa in piena notte: rara acqua alta di agosto in piazza San Marco

VENEZIA - L'acqua alta ad agosto è un evento raro a Venezia.

Si è ripresentato ieri sera, con una punta massima di un metro sul medio mare, alle 23.20, facendo rivivere per la terza volta in epoca recente - le misurazioni ufficiali vanno dal 1872 - questo scherzo della natura, già osservato era successo nel 1995 e nel 2020.

Le previsioni del Centro maree avevano annunciato l'aumento del livello della laguna per ieri sera, complice un passaggio perturbato, ed un rinforzo di vento di scirocco. È la previsione ha colto nel segno: un picco di un metro, dalle 23.20 alle 23.30. Con queste misure il Mose non viene comunque attivato.

L'evento ha ha avuto solo conseguenze scenografiche: con un metro si allaga solo il 5% del centro storico, in sostanza solo Piazza San Marco - il punto più basso - è stata sommersa 10-15 centimetri d'acqua. La Basilica è in ogni caso protetta dalla barriera semovibile di pannelli in vetro. Tutto si è risolto così in una esperienza spettacolare per i turisti, che non si sono fatti mancari video e selfie con l'acqua alta d'agosto.