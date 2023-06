VENEZIA - E' arrivato il tanto atteso giorno del concerto di Laura Pausini in Piazza San Marco, oggi 30 giugno. Ma non è mancato l'imprevisto: l'acqua alta. Gli spettatori, molti sono giovanissimi, si sono attrezzati chi con l'infradito e le scarpe da ginnastica in mano e chi acquistando stivali di fortuna.

(Video Luigi Costantini Fotoattualità)