Tanta pioggia forte e intensa: 80 millimetri in un'ora. A Trieste il cielo si oscura: bomba d'acqua La mappa del maltempo

Piogge intense e localmente diffuse, ma - almeno questa volta - il peggio è stato evitato. Sì perché nonostante l'allerta meteo rafforzata, da gialla ad arancione, i disagi sono rimasti contenuti. Nel corso della notte la depressione si è spostata verso est per raggiungere nella mattinata l'alto Adriatico. Correnti ancora umide, ma orientali. Bora, nei bassi strati.

Nel frattempo rientra l'allerta maltempo, cessata alle ore 6.00 di oggi, martedì 29 agosto.

Piogge eccezionali

Il maltempo che ieri, lunedì 28 agosto, si è abbattuto in Friuli Venezia Giulia ha visto diverse celle temporalesche interessare a più riprese tutta la regione. Nelle Alpi e Prealpi Carniche le piogge abbondanti hanno cumulato valori prossimi agli 80 millimetri in un'ora. Si tratta di un evento raro. Scenario eccezionale ha coinvolto anche la città e la provincia di Trieste, con una bomba d'acqua che in venti minuti ha allagato il capoluogo giuliano. Una mezzanotte in pieno giorno: il cielo sulla città si è oscurato e ne è seguito un violento temporale. A piazza Unità d'Italia l'acqua arriva alle caviglie. Nel centro storico, lungo via Cavana, allagati gli atri di alcuni palazzi e i negozi. Raffiche di vento molto forti, superiori a 120 km/h, da sud ovest. Sull'altopiano carsico e in città sono stati raggiunti 58 millimetri in un'ora e 115 in tre ore. Una grande quantità di pioggia caduta nel giro di poco che, statisticamente, non si vedeva da 20-30 anni. Cadute di alberi, danni a coperture e imposte e allagamenti locali, che hanno portato a chiudere alcune zone al traffico. Il picco di marea a Grado ha raggiunto il livello di 1,11m alle ore 20:15 riferito allo ZMPS (zero mareografico Punta Salute) e a Trieste il livello di 2,56m riferito allo ZIT (zero mareografico Istituto Talassografico) alle ore 19:35.

La mappa del maltempo

Gli allagamenti hanno interessato i comuni di Trieste, San Dorligo della Valle, Muggia, Duino, Fiumicello e Pavia di Udine. Ulteriori cadute di alberi hanno avuto luoghi nei comuni di Muggia, Duino-Aurisina, Monrupino, Prato Carnico, Paularo e Tarcento. In particolare nel mattino di ieri si sono verificati allagamenti nei comuni di Forni di Sotto e Pordenone, cadute alberi nei comuni di Vito D’asio, Rigolato, Comeglians e Lestizza. Infine piccoli smottamenti nei comuni di Sappada e di Forni Avoltri, quest’ultimo ha visto anche il coinvolgimento della strada regionale SR355, la cui viabilità è stata ripristinata tempestivamente nel corso della mattinata. A Montereale-Valcellina località Grizzo si sono avuti danni ad edifici e recinzioni a causa delle intense raffiche di vento. Nel pomeriggio diversi allagamenti hanno interessato i comuni di Trieste, San Dorligo della Valle, Muggia, Duino, Fiumicello e Pavia di Udine. Inoltre hanno avuto luogo ulteriori cadute di alberi nei comuni di Muggia, Duino-Aurisina, Monrupino, Prato Carnico, Paularo e Tarcento.