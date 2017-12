Ladri in azione al camping "Bosco Pineta": sorpresi, scappano via

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESOLO - Nella giornata di ieri, 30 dicembre, le Volanti del Commissariato disono intervenute presso ildisu segnalazione dei proprietari di una abitazione che avevano sorpreso alcune persone all’interno della propria abitazione.I soggetti, colti sul fatto, si sono dati immediatamente allaabbandonando sul postoe ladi una autovettura.Gli agenti, giunti sul posto unitamente a personale della Polizia Scientifica del Commissariato, hanno immediatamente eseguito i necessari accertamenti del caso individuando nei pressi nell’abitazione un’autovettura la cui serratura corrispondeva alla chiave elettronica poco prima ritrovata all’interno della abitazione. Hanno quindi proceduto alla perquisizione dell’autovettura al cui interno gli agenti hanno rinvenuto ulteriori arnesi atto allo scasso. Si è quindi proceduto aldell’autovettura e di tutti gli arnesi atto allo scasso rinvenuti; nell’abitazione non risultava sottratto nulla. Sono in corso ulteriori e più approfonditi accertamenti da parte del personale del Commissariato per individuare gli autori.