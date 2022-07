JESOLO - Divieto di consumo e detenzione di alcolici in tutto il territorio comunale durante i weekend, accesso interdetto a un tratto di arenile nelle ore serali e chiusura anticipata di alcune attività commerciali. Eccessi e violenze, arriva il pugno di ferro dell’amministrazione comunale. Nelle prossime ore il sindaco Christofer De Zotti, firmerà tre ordinanze per intervenire sul fronte della sicurezza soprattutto nelle aree più calde della città. I provvedimenti sono il risultato di un confronto avvenuto nei giorni scorsi con il prefetto di Venezia, Vittorio Zappalorto. Tutte le ordinanze entrano in vigore a partire da domani (sabato 9 luglio).



La prima ordinanza vieta la detenzione, il consumo e la vendita per asporto di bevande alcoliche, con esclusione di quelle contenute in sacchetti sigillati, di qualsiasi gradazione in tutto il territorio comunale, compreso l’arenile, dalle ore 20 alle ore 6 dei giorni di venerdì, sabato e domenica. Nel periodo compreso tra l’1 e il 22 agosto il provvedimento sarà in vigore tutti i giorni. L’ordinanza scadrà domenica 11 settembre. Ogni violazione prevede una sanzione amministrativa di 200 euro.



Il secondo provvedimento riguarda l’accesso all’arenile nelle ore serali con il divieto, a partire da domani e per tutti i sabato fino al 28 agosto, di accedere in spiaggia attraverso gli accessi al mare compresi tra il 29esimo di via Bafile fino a via Nievo (zona piazza Mazzini), compresi quelli privati. Il divieto di accesso entrerà in vigore dalle ore 22 e sarà in vigore fino alle 4 del mattino della domenica. Ogni accesso sarà sbarrato e a presidiare ciascun punto sarà presente personale addetto alla sicurezza, che permetterà solamente l’uscita dall’arenile.



La terza ordinanza dispone la chiusura notturna dei minimarket che si trovano nell’area compresa tra largo Augustus fino a via Alberti che abbasseranno le saracinesche dalle ore 00.00 alle 7 di ogni domenica (quindi della notte compresa tra sabato e domenica). Nel periodo compreso tra l’1 e il 22 agosto, gli orari di chiusura dovranno essere rispettati tutti i giorni. La stessa ordinanza dispone, inoltre, delle modifiche agli orari dei chioschi sulla spiaggia compresi tra largo Augustus fino a via Alberti che dovranno chiudere alle ore 22. L’orario di chiusura sarà valido per tutti i giorni dall’1 al 21 agosto. «Sono tre provvedimenti – dice il sindaco De Zotti - che riteniamo equilibrati, frutto di un confronto anche con le categorie».

