JESOLO - Lutto in città: si è spenta Marialuigia Stocco. Aveva 88 anni e rappresentava un pezzo importante di storia della scuola elementare Marco Polo di Jesolo Paese dove ha lavorato per anni come bidella. Dal carattere vivace e cordiale, dotata di una straordinaria generosità, per tutti era "zia Maria". A lei si raccomandavano le mamme. Con lei si confidavano gli insegnanti per attingere forza dal suo carattere gioviale e dal suo sguardo sempre positivo. Da lei andavano gli scolari a farsi consolare o a farsi medicare qualche piccola escoriazione.

Addio Maria

Maria era la terza di cinque sorelle. Il papà è mancato ancora in giovane età, ma lei non si è persa d'animo affrontando con determinazione situazioni decisive per la famiglia con grande saggezza. Ha dedicato la sua vita alla sorella maggiore, Olga, invalida fin da ragazza, fino a rinunciare ad una famiglia propria. Era Maria l'angelo custode di Olga che teneva acceso quel sorriso e quella serenità. I funerali si svolgeranno mercoledì 10 maggio alle 14.30, nella chiesa di San Giovanni Battista.