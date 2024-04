Oggi l'addio a Giovanna Niero, la restauratrice uccisa a 54 anni da un melanoma

NOALE - Con una cerimonia alla quale prenderanno parte esponenti della politica, della cultura e dell'arte di tutta la città, oggi, 22 aprile, Noale dirà addio a Giovanna Niero. All'ingresso della rocca, stamane alle 9.45 è previsto un momento di ritrovo per ricordare la restauratrice morta mercoledì a soli 54 anni a causa di un melanoma.

Una vita che ha lasciato il segno, quella di Niero, non solo tra i colleghi delle tante istituzioni culturali che si sono rivolte a lei per restaurare opere d'arte dei più grandi artisti di sempre, ma anche tra gli amici di Noale che con lei hanno stretto un rapporto profondo.



«Il suo sorriso, la sua forza, il suo coraggio vivono dentro di noi» ricordano i figli Veronica e Ludovico, il padre Narciso, la sorella Silvana, i nipoti, la ex vicesindaca Lidia Mazzetto, la sindaca Patrizia Andreotti, i rappresentanti delle associazioni che oggi si riuniranno per ricordarla. Saranno esposte anche alcune delle sue opere, tra le quali il suo ultimo autoritratto realizzato nello studio di via San Dono, dove aveva anche l'abitazione.

Niero era un punto di riferimento per l'arte e la maestria del suo restauro: aveva ridato nuova vita ad alcune opere di Tiziano, Botticelli e Sartorio, e fra i contemporanei, Fontana e Bacci.

Tanta commozione anche nell'associazione A.I.Ma.Me, che si dedica alla prevenzione del melanoma, della quale poi era diventata presidente nazionale e con la quale aveva lanciato messaggi importanti: tra questi, la necessità di non trascurare nulla, anche piccoli cambiamenti della pelle in punti meno visibili: una visita in più può salvare la vita.