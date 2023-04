Morta a 48 anni Vanessa Schena, store manager dell'Oreal a Padova

Per nove anni ha combattuto come una leonessa e non ha mai smesso di fare progetti, ma mercoledì la malattia se l'è portata via a 48 anni:lavorava come, all'interno del punto vendita di. Aveva iniziato come "beauty" dal negozio dell'aeroporto di Tessera, ma il suo entusiasmo e la sua tenacia, insieme all'affabilità con le colleghe, l'avevano portata a far carriera. Amante dei viaggi, l'ultimo lo aveva fatto ad agosto dell'anno scorso in Giordania, insieme a una delle sorelle., aveva frequentato lo Stefanini e si destreggiava bene con le lingue, tanto che aveva vissuto sei mesi a Los Angeles per migliorare l'inglese. Negli ultimi tempi era tornata a casa con la mamma per risparmiare sull'affitto, con l'intenzione di comprar casa. Oggi il saluto alle 15 nella casa funeraria Eterna di via Giustizia. Lascia due sorelle e un fratello.