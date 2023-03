CAVARZERE - E’ morta, a soli 33 anni, stroncata da un tumore che non le ha lasciato scampo, Greta Zanni era stata collaboratrice di studio nella cooperativa dei medici di famiglia “Medicina futura”, presente all’interno della Cittadella socio sanitaria e, per un periodo, anche del dottor Frediano Berto.

L’annuncio della sua scomparsa è stato dato dalla famiglia e dai colleghi di lavoro e ha fortemente impressionato i moltissimi cavarzerani che si servono della struttura ambulatoriale, che hanno lasciato tantissimi messaggi di cordoglio e di apprezzamento.

Addio Greta

«Era una ragazza brava, intelligente e gentile con tutti - ricorda Tiziana Mattiazzi, coordinatrice del servizio – aveva cominciato a lavorare qui sei anni fa, e si era guadagnata subito la simpatia generale, per il suo modo di fare, sempre competente e disponibile. Siamo tutti affranti».

Greta, nel percorso terapeutico durante la sua lunga malattia è stata aiutata e sostenuta, giorno per giorno, in tutti i modi possibili, dai suoi amici-colleghi, che non hanno mai voluto lasciarla sola, neppure nei momenti più difficili. Ora gli stessi colleghi hanno promosso una raccolta di fondi da destinare a chi la famiglia vorrà decidere di donare, eventualmente.

Greta lascia il compagno Marco, i genitori, la sorella Valentina, il fratello Mattia. I funerali si svolgono questa mattina, alle 10, nel duomo di San Mauro, dove la salma giungerà dall’ospedale di Chioggia.