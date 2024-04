SAN DONÀ - Una vita dedicata all'arte circense. È morta sabato notte al termine di una malattia che si protraeva da qualche anno Loredana Nones, aveva compiuto 82 anni la scorso 12 aprile. Da un paio di giorni era ricoverata nel reparto di medicina dell'ospedale di San Donà. Aveva fatto parte della famiglia Nones, debuttando nel mondo circense nel dopoguerra assieme ai fratelli Guglielmo e Walter, quest'ultimo marito di Moira Orfei. Come loro aveva scelto di stabilirsi a San Donà, abitando per un periodo nella storica villa Ancillotto, per poi rimanere nel Sandonatese, dopo una vita passata a guidare gli spettacoli in giro per mezza Europa. Da giovane, infatti, era stata acrobata e ballerina. Il Trio Nones era ingaggiato dai più importanti circhi italiani tra cui Togni e Palmiri. E con la stessa formazione aveva preso parte a spettacoli di varietà e di rivista con artisti del calibro di Vittorio Gassman, Renato Rascel, Gino Bramieri, Wanda Osiris, Renato Carosone. Poi il suo impegno era continuato lontano dai riflettori, diventando una colonna portante dell'azienda familiare che aveva consentito di diventare la regina del Circo alla cognata Moira. Negli anni Settanta era a capo di importanti produzioni del circo italiano. Loredana aveva diretto un centinaio di artisti nel nuovo show del "Circo sul Ghiaccio". Aveva guidato la lunga carovana per le strade di tutta Europa, giungendo fino in Turchia.

ANIMA DI HOLIDAY ON ICE

Si era occupata, inoltre, per circa 20 anni del celebre spettacolo di pattinaggio su ghiaccio americano "Holiday on Ice" rappresentandolo in Italia, Spagna e Yugoslavia. Negli anni della Guerra fredda, quando il blocco comunista sembrava irraggiungibile, accanto al fratello Walter era stata l'organizzatrice delle tournée del Circo cinese e di quello Mosca e dello spettacolo dell'Armata Rossa, con i quali era stata in visita da Papa Giovanni Paolo II, e la foto dell'udienza privava con il Santo Padre in Vaticano era finita sulla copertina del New York Times. Aveva collaborato anche a festival e programmi tv dedicati al circo per Rai e Mediaset. In quegli anni la sua casa a San Donà era diventata un porto sicuro dove riprendere le energie e insieme la base-operativa da cui ripartire. Verso la fine degli anni Novanta la terza svolta della sua carriera assieme al marito Siegfried Preisner: era diventata responsabile tecnica del Pala-Trussardi di Milano, del Pala-Fenice dopo l'incendio del celebre teatro veneziano e della struttura Pala-Galileo (poi Pala-Bnl) montata in occasione della Mostra del Cinema. Lascia il marito Siegfried, i figli Tiziana, Alessandro ed Electra. I funerali avranno luogo martedì alle 15 nella Parrocchiale "Santa Maria Assunta" a Mussetta.