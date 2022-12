JESOLO - Jesolo città del Natale: entrano nel vivo gli eventi organizzati dal Comune. Da oggi il Villaggio di Natale sarà aperto tutti i giorni. Il percorso si sviluppa lungo via Silvio Trentin, tra piazza Mazzini e piazza Aurora, fino all'incrocio con via Leon Battista Alberti, ed è composto da 70 casette in legno che proporranno oggettistica ed enogastronomia, a cui si aggiungono i punti ristoro che rappresenteranno però meno del 40% degli spazi presenti. In piazza Aurora è stata allestita la casetta di Babbo Natale, dove si trova anche la tensostruttura di Animals in the future, dove verranno riprodotti gli animali di tutto il mondo con degli ologrammi. L'animazione è stata affidata a Daiana Orfei, con appuntamenti quotidiani. Taglio del nastro da oggi anche per il Villaggio delle Stelle allestito in piazza Milano. Avvolti da una cascata di stelle luminose (generata da apparecchiature di video), i visitatori saranno accolti da artisti, casette e bancarelle di Natale.

PRESEPE DI SASSI

Ogni pomeriggio ci saranno laboratori e giochi dedicati ai bambini. Sempre qui è stato installato il presepe di sassi realizzato a mano dallo scultore Sergio Dalla Mora per una grandezza di circa 500 metri quadrati. Coinvolte anche le classi della scuola Verga, l'evento è stato organizzato dal locale comitato. Sempre oggi a Cortellazzo, alle 14, verrà inaugurato il Borgo delle Meraviglia, dove verranno allestiti spettacoli, intrattenimento e giostre. Sempre oggi, alle 14, è prevista l'accensione dell'albero e l'arrivo di Babbo Natale. Ad anticiparlo è l'esibizione del coro San Giuseppe e l'inaugurazione della nostra dei presepi del maestro Busanel.