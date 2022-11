Jesolo, arrivano le casette di Natale e il presepe di ghiaccio: le prime immagini del villaggio delle feste

JESOLO - Jesolo si veste a festa. Sono iniziati nei giorni scorsi gli allestimenti delle diverse strutture che trasformeranno vie e piazze nella… Città del Natale. Giovedì 27 ottobre sono iniziati i preparativi della grande tensostruttura dove saranno plasmate le “Sculture di Pace” dello Jesolo Sand Nativity, alle spalle di piazza Brescia. Ieri, mercoledì 2 novembre, hanno preso avvio le operazioni di compattazione della sabbia nei casseri che si concluderanno il 12 novembre. A quel punto la tensostruttura sarà completata nelle parti mancanti mostrandosi nella sua forma definitiva, dove a partire da martedì 15 novembre a lunedì 28 novembre gli scultori coordinati dal direttore artistico Richard Varano daranno forma alla sabbia.

Sempre ieri sono terminati i lavori di allestimento della struttura che accoglierà un’altra meraviglia del Natale jesolano: il presepe di ghiaccio degli artisti dell'Accademia Italiana Ghiaccio Artistico. Questi saranno impegnati nella scolpitura dal 18 al 22 novembre.

Proseguono invece al lido i lavori di montaggio delle casette che comporranno il Villaggio di Natale. Le prime sono state installate tra piazza Mazzini e piazza Aurora. Proprio qui continueranno adesso gli interventi di allestimento, che proseguiranno fino a domenica 6 novembre. Il mercatino sarà pronto entro il 15 novembre per le prove tecniche in vista della prima apertura al pubblico in programma il fine settimana successivo.