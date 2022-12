Concerti gospel sotto le stelle, spettacoli di teatro a tema natalizio nei teatri e nelle strade di oltre 15 comuni e bande che marciano per le vie delle città. Questa è la programmazione pensata dalla Città Metropolitana per far trascorrere le festività a grandi e piccini. Il cartellone è realizzato grazie ai contributi del ministero per la Cultura, in collaborazione con Arteven, che ha ideato un palinsesto per un totale di oltre 50 appuntamenti dal vivo in tutto il territorio metropolitano.

VENERDI 9

Si inizia venerdì 8 dicembre con lo spettacolo in piazza Bertati, a Martellago, alle 15.30, con “Sherrita Duran Gospel Show”. Alle 16 a Musile di Piave, in piazza XVIII Giugno, protagonista è lo spettacolo “Quella volta che salvai il Natale”, di Maga Gaia; alle 17 a Portogruaro al Teatro Comunale “Luigi Russolo” il sipario si alza su “Canto di Natale” di Charles Dickens, una produzione “Centro Teatrale Da Ponte”, mentre alle 17 a Cavarzere, al Teatro “Tullio Serafin”, occhi puntati su “Lo Schiaccianoci” di Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, ancora una produzione “Centro Teatrale Da Ponte”.

SABATO 10

A partire dalle ore 16, le vie del centro di Caorle si animano con la marching band “Crazy Brass Christmas Band”, che si ripete il 10 dicembre, alle 16, a San Donà di Piave, in piazza Indipendenza. Alle 18, all’Auditorium Olmo di Martellago, va in scena “La bottega dei giocattoli” della compagnia “Crest”.

DOMENICA 11

Alle 16, a San Stino di Livenza, in Piazza Aldo Moro, i protagonisti sono i giocolieri e i Trampolieri di Santa Claus, con animazione itinerante.

VENERDI 16

Alle 16, in piazzetta Aldo Moro a Dolo, c’è “Il carretto di Natale”. Nello stesso giorno, al giardino di Villa Farsetti di Santa Maria di Sala, va in scena “Quella volta che salvai il Natale”, mentre in Piazza Trieste a Jesolo, il pubblico potrà assistere ad “Alto Livello”, di “TerzoStudio”.

SABATO 17

Alle 16, all’Auditorium Olmo Martellago occhi puntati su “Quella volta che salvai il Natale”, mentre ad Eraclea in piazza Giuseppe Garibaldi è in scena l’animazione itinerante di Giocolieri e Trampolieri di Santa Claus. Marching band alle 16 a Chioggia, in Corso del Popolo, e a Caorle con la musica di Crazy Brass Christmas Band.

In piazza Cantiere, a Dolo, alle 16, per i più piccoli c’è “Scotty, il folletto mangiafuoco”, della compagnia “Circo Volante”, mentre al centro Civico di Bojon, presso Campolongo Maggiore, si alza il sipario su “Canto di Natale”. A partire dalle 16, la marching band risuona lungo tutto corso Martiri della Libertà, a Portogruaro, mentre alle 18, in Piazza Ferretto a Mestre, sul palco si esibisce il “Cafè Sconcerto”, di Salvatore Esposito e Monica Zuccon, con “Meglio Di, Varietà musicale”.

DOMENICA 18

La magia si sposta, alle 16, a San Stino di Livenza, in piazza Aldo Moro, con “Cake & Pipe Gospel Choir”, alle 16, allo Squero monumentale di Dolo va in scena “La Tombola di Natale”, mentre a Noale, in piazza XX Settembre, ritorna “Quella volta che salvai il Natale”. Lunedì 19 nel Patronato della Chiesa di Stra, alle 16, inizia lo spettacolo “Aspettando Natale... Christmas Sings & Tales”.

GIOVEDI 22

Alle 15, al Giardino della Biblioteca Comunale di Spinea arriva la marching band “Crazy Brass Christmas Band”. Alle 16 appuntamento al Giardino di Villa Farsetti di Santa Maria di Sala con “La Tombola di Natale”; a Caorle, invece, alla stessa ora in piazza Matteotti ecco lo spettacolo “Quella volta che salvai il Natale”.

VENERDI 23

Ancora suono improvvisato con la Marching band a Santa Maria di Sala nel Giardino di Villa Farsetti, alle 16; a Portogruaro, in corso Martiri della Libertà, alle 16, tutti presenti per “Cantagiro per la città”, con “Cikale Comic Vocal Trio”. Natale anche a Cavarzere, alle 17, con “Quella volta che salvai il Natale”, in piazza Vittorio Emanuele II.

SABATO 24

La vigilia di Natale è all’insegna della musica: a Noale in piazza XX Settembre, alle 16, c’è lo spettacolo “Aspettando Natale... Christmas Sings & Tales”, mentre a Stra, tra piazza Aldo Moro, piazza Marconi, piazza San Pietro e a Sottomarina in piazza Italia si esibiscono le marching band. Due giorni di stop, per poi tornare, martedì 27 dicembre, a Spinea al Giardino della Biblioteca Comunale, alle 16, con “Quella volta che salvai il Natale”.

VENERDI 30

Il penultimo giorno del 2022 si terrà il concerto dei “Neri Per Caso”, con il loro “Natale per Caso” all’auditorium San Nicolò a Chioggia: l’ingresso è a biglietto unico di 10 euro. Particolarmente da segnalare il gospel con Sherrita Duran Gospel Show, e i Cake & Pipe Gospel Choir, con brani gospel rivisitati e ri-arrangiati. Largo poi alla musica itinerante con lo spettacolo “Aspettando Natale... Christmas Sings & Tales”: un viaggio tra i simboli del Natale fatto di storie narrate e di canzoni.