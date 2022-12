JESOLO - Jesolo sempre più città di pace. Opere ultimate per la ventesima edizione dello Jesolo Sand Nativity, il monumentale presepe di sabbia realizzato nel parcheggio alle spalle di piazza Brescia, che quest’anno lancia un messaggio universale di fratellanza, con dieci sculture ispirate ad episodi evangelici e a fatti storici. A rendere il messaggio ancora più profondo, sono stati gli scultori che hanno realizzato la scena della Natività, ovvero Vadim Gryadov, olandese ma russo di origine, e Slava Borecki, polacco ma di origine ucraina, che assieme (con loro anche il ceco Radovan Zivny), hanno lavorato per modellare la rappresentazione della nascita di Gesù, lanciando così un forte messaggio di fratellanza.

ULTIME RIFINITURE

Ultimata la fase di scolpitura, questi giorni saranno dedicati ai ritocchi e all’ultimazione degli allestimenti nella tensostruttura che accoglie le statue. Quest’anno si festeggia il ventennale, con l’inaugurazione fissata alle ore 18.30 dell’8 dicembre, alla presenza anche del vescovo di Kiev Oleksandr Yazlovetsky e del patriarca di Venezia Francesco Moraglia, oltre che con l’arrivo della Luce della Pace di Betlemme.IL PROGRAMMA

Dopo la cerimonia di inaugurazione, il presepe di sabbia aprirà al pubblico dal 9 dicembre e sarà visitabile fino al 5 febbraio. Dopo le edizioni dedicate alle opere di misericordia, agli Esodi nella Bibbia, ai miracoli e alle parabole di Gesù, quest’anno il Sand Nativity lancia dunque un messaggio di pace, con sculture ispirate sia a episodi evangelici che a fatti storici, come l’incontro tra San Francesco e il Sultano o le tregue spontanee fra opposti fronti nella Prima guerra mondiale. Sempre l’8 dicembre, ma alle 10.30, il vescovo di Kiev, con don Gianni Fassina, inaugurerà anche il presepe di ghiaccio a Jesolo Paese. in piazza Primo Maggio, dove proprio in questi giorni è iniziata l’opera di scolpitura affidata agli artisti dell’Accademia Italiana Ghiaccio Artistico.

IL CALENDARIO

Diversi gli appuntamenti in programma per le famiglie nel centro storico, allestiti dalla Biblioteca civica. In piazza Milano, dove invece verrà allestito il presepe di sassi realizzato dallo scultore jesolano Sergio Dalla Mora (l’inaugurazione è stata fissata per martedì 13, alle 16), il locale Comitato civico ha ideato la prima edizione del “Villaggio della Stelle” che verrà inaugurato domani, con l’apertura al pubblico dalle 10 alle 22 e una lunga serie di appuntamenti per le famiglie al via dalle 14.30.

SAN SILVESTRO

Doppia la festa per Capodanno: al Palazzo del Turismo ci sarà il concerto con Elisa (inizio ore 22), in piazza Kennedy festa in piazza con Radio Piterpan e Radio Bella&Monella. Ad essere allestita sarà una speciale coreografia con esibizioni di dj e dell’Italiana Band che suonerà grandi successi dal vivo.