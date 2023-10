JESOLO - Varchi sbarrati, i bivacchi si spostano davanti agli ingressi dei negozi. È quanto accaduto negli ultimi giorni lungo via Verdi, dove le forze dell'ordine hanno effettuato più controlli all'interno dell'hotel Colorado e in altre strutture dimesse, come l'ex hotel Nuovo Express, diventati ricettacolo di sbandati, irregolari e persone con precedenti. Ma con gli ingressi sbarrati, le persone senza fissa dimora hanno trovato "rifugio" di fronte agli ingressi di alcuni negozi della zona.

LA SCOPERTA

A scoprirli sono stati gli stessi proprietari al momento di riaprire le loro attività che hanno trovato questo persone mentre dormivano di fronte alla saracinesche e agli ingressi dei negozi. A svegliarli e successivamente allontanarli sono stati gli stessi commercianti e alcuni residenti, non senza apprensione. «Effettuare i controlli negli hotel dismessi è doveroso. Ma è evidente che non basta riferiscono i commercianti della via . Liberati gli immobili e sbarrati i vari ingressi di questi edifici, la soluzione non può essere quella di ritrovarsi queste persone per strada libere di passare la notte accovacciate di fronte ai negozi». Sempre negli ultimi giorni, poi, è comparsa anche una recinzione attorno all'hotel Oceanic, rimasto chiuso nell'ultima estate. «Se in questi edifici vengono trovate delle persone senza fissa dimora proseguono i commercianti della zona e che per sopravvivere delinquono, la soluzione non può essere quella di lasciarli bivaccare di fronte alle nostre attività, piuttosto queste persone vanno accompagnate in qualche centro di accoglienza. Chi si è ritrovato l'ingresso del negozio "occupato", ha provato ad allontanarle ma con tutti i rischi del caso visto che non si sa come possono reagire o se hanno delle armi. Tutti hanno visto le immagini di quanto accaduto in un locale a ridosso in piazza Mazzini pochi giorni fa, non vogliamo arrivare a quei livelli. Senza dimenticare che in questo modo la zona rischia di degradarsi, anche a discapito di chi prova a tenere aperto per più mesi e fare una stagione lunga». Da ciò la richiesta di ancora più controlli. «I controlli ci sono ed è giusto che vengano sbarrati gli ingressi degli immobili concludono i commercianti , forse sarebbe da intensificarli».

L'OPERAZIONE

Nei giorni scorsi carabinieri e agenti della Polizia locale hanno effettuato un'operazione in una abitazione a due piani, in via Ceolotto, alle spalle di piazza Aurora. Varie pattuglie, tra militari dell'Arma e agenti del comando di Polizia locale entrate in azione all'alba in questa abitazione dove pare fosse stata segnalata la presenza di persone sospette, per lo più nordafricani. Almeno cinque le persone identificate. Valutata la loro posizione, rispetto alla permanenza in Italia, ed eventuali associazioni con reati compiuti negli ultimi tempi in città.