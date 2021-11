Furgone contro Tir nel tratto maledetto: casello di Cessalto chiuso, code in A4

CESSALTO-SAN STINO - Schianto in A4, un furgone finisce sotto un Tir. È successo verso le 15.20 tra gli svincoli di Cessalto e San Stino di Livenza in direzione Trieste. Secondo le prime informazioni il conducente del furgone ha tamponato il mezzo pesante. L'uomo alla guida non si sarebbe infatti accorto che il Tir che lo precedeva era praticamente fermo. Inevitabile l'impatto. Il furgone è finito sotto al rimorchio, con il conducente che è rimasto incastrato. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco con più squadre con i sanitari del Suem, la Polstrada di San Donà e gli Ausiliari del traffico. Intanto è stato chiuso lo svincolo di entrata a Cessalto.

Nell’impatto il furgone ha perso sulla carreggiata il materiale di risulta che stava trasportando. Sul posto, oltre alla polizia stradale, ci sono gli ausiliari alla viabilità di Autovie Venete che stanno facendo scorrere necessariamente il traffico sulla corsia di emergenza nel tratto dell’incidente e il personale alla manutenzione della Concessionaria per rimuovere il carico insieme ai mezzi di soccorso meccanico. Per consentire quindi queste operazioni e l’arrivo dei sanitari del 118 (una persona risulta lievemente ferita nell’incidente) Autovie ha preventivamente chiuso lo svincolo in entrata a Cessalto per chi è diretto verso Trieste. Si registrano attualmente code a tratti tra Meolo e San Stino di Livenza.

+++notizia in aggiornamento+++