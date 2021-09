Ennesimo incidente mortale nel tratto maledetto dell'A4: morto un altro camionista. Appena ieri sera l'ultimo schianto fatale

PORTOGRUARO - Incidente poco prima delle 7 di oggi, mercoledì 29 settembre, sull'autostrada A4 nel tratto tra San Stino di Livenza e il Nodo di Portogruaro in direzione Trieste, il solito tratto maledetto con i lavori della terza corsia. Un mezzo pesante ha sbattuto improvvisamente contro le barriere laterali sul lato destro della carreggiata. Il conducente è deceduto. Non è da escludere che il conducente abbia avuto un malore. Sul posto la polizia stradale per i rilievi, il 118, i vigili del fuoco, i mezzi di soccorsi meccanico e il personale di Autovie Venete che sta facendo defluire il traffico proveniente da Venezia. Nell'urto l'autoarticolato ha divelto alcune barriere che dovranno quindi essere sostituite. L'incidente è avvenuto all'altezza del comune di Portogruaro. Si sono formate code fino a 10 chilometri. Ieri sera alle 18.30 era deceduto un altro camionista nello stesso punto.

