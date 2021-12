Grenfell Tower, Mercedes taglia la sponsorizzazione con l’azienda legata all’incendio del 2017

Il team tedesco di Formula 1 Mercedes ha annunciato oggi, 8 dicembre, la fine della sua collaborazione con Kingspan, un'azienda irlandese di materiali da costruzione legata all'incendio della Grenfell Tower a Londra nel 2017. La decisione arriva dopo le numerose critiche ricevute per il nuovo accordo di sponsorizzazione con l'azienda, nota per il suo coinvolgimento nel disastro, che ha causato la morte di oltre 70 persone.

Le due parti hanno deciso di comune accordo di porre fine alla collaborazione, secondo il comunicato Mercedes, dopo essere giunti «alla conclusione che la prosecuzione della partnership non è appropriata in questo momento, nonostante l'impatto positivo previsto». Il team principal Toto Wolff aveva recentemente annunciato colloqui con il controverso sponsor in Arabia Saudita, dove domenica scorsa si è svolto il penultimo Gran Premio della stagione. L'accordo era stato criticato anche dai politici britannici. Wolff ha quindi scritto una lettera alle famiglie delle vittime.

Tra le vittime anche i veneti ​Gloria Trevisan e Marco Gottardi, la 26enne di Camposampiero, morta insieme al 27enne di San Stino di Livenza nel tragico rogo della Grenfell Tower a Londra nella notte fra il 13 e 14 giugno 2017, ieri hanno ricevuto copia del rapporto