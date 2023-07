Fossò. Forse un malore alla guida poi il frontale con un camion: feriti il nonno conducente e i due nipoti passeggeri. Grave il 14enne

FOSSO' - Forse un malore alla guida poi il frontale con un camion: feriti il nonno conducente e i due nipoti passeggeri. Grave il 14enne. Poco fa, a Fossò sulla via Provinciale nord, uno schianto tra un camion e un'auto. Sullo vettura un nonno alla guida e i due nipoti di 19 e 14anni. Tutti e tre feriti, il più giovane è stato trasportato in elisoccorso in ospedale. Le sue condizioni sarebbero gravi.

Secondo le prime ricostruzioni, il conducente dell'auto potrebbe aver avuto un malore, poi lo schianto contro il camion. Indenne solo il conducente del camion.