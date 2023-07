Schianto sulla strada per il mare: coinvolte due famiglie

CAORLE - La ruota vola via nello schianto: un'intera famiglia coinvolta nell'incidente. È successo verso le 20:30 di oggi, mercoledì 5 luglio, lungo la strada metropolitana "Tezzon" che da La Salute porta sul litorale, alle porte di Caorle. Due i mezzi coinvolti nel botto: una Peugeot e un camper con una famiglia della Repubblica Ceca. Nell'auto invece c'era una famiglia della zona con i genitori e due figli. Tutto è al vaglio dei Carabinieri di Caorle intervenuti per accertare cause e responsabilità.

Pare che il conducente dell'utilitaria stesse svoltando per entrare in una strada laterale. Nel senso opposto stava sopraggiungendo il camper la cui velocità è al vaglio degli stessi investigatori dell'Arma. Nel botto la ruota della Peugeot è letteralmente volata via. Immediata la richiesta di aiuto è arrivata al 118 che ha inviato sul posto i sanitari del punto di primo intervento di Caorle. Tutti sono stati sottoposti agli accertamenti sanitari. Fortunatamente nessuno è in gravi condizioni anche se la viabilità è stata interdetta al traffico per permettere le operazioni di soccorso inevitabili rallentamenti sulla strada che da Ca' Cottoni e Ca' Corniani porta verso il mare. Il soccorso stradale Vaccaro ha dovuto faticare per rimuovere i mezzi mentre i soccorritori hanno messo in sicurezza l'arteria stradale. Per i carabinieri di Caorle, impegnati in diversi interventi dopo l'arrivo di moltissimi turisti, si tratta di uno dei tanti incidenti che negli ultimi giorni hanno interessato le strade del litorale.