VENEZIA - Il toccante racconto dell'imprenditore veneziano Marco Zennaro di un anno di prigionia, in Sudan la suggestiva danza Maori di una leggenda del rugby come l'All Blacks Sir John Kirwan ex allenatore della nazionale italiana di rugby e Michael Lynagh ex mediano di apertura dei Wallabies australiani e Campione del Mondo nel 1992, che ha elevato a Malamocco il suo ringraziamento a Dio per quanto ha avuto nella sua vita, infine il plauso del presidente della Federazione Italiana Rugby, Marzio Innocenti che ha voluto ringraziare il Gruppo Bevanda Malamocco per il proprio impegno appassionato e generoso nella diffusione del rugby e dei suoi valori sportivi. Almeno una volta all'anno il gruppo parte al seguito della Nazionale Azzurra nel Sei Nazioni in terra anglosassone. Sono stati questi i tre momenti più significativi della quattordicesima edizione della Scampata d'agosto organizzata dal Gruppo Bevanda Malamocco per oltre 130 commensali, tra soci, ospiti e amici.

È stata festa grande per tutta la giornata a Malamocco. Strepitoso il menù con 170 chili di scampi, cucinati in cinque modi diversi, che sono stati letteralmente divorati da tutti i partecipanti. La terza edizione dello Scampo d'oro è andata all'arbitro Stefano Cazzaro. Dopo il pranzo le premiazioni con il consigliere comunale Aldo Reato, il consigliere della municipalità del Lido e Pellestrina, Emanuele Puddu, delegato allo Sport insieme al presidente del Gruppo Bevanda Malamocco, Sandro Bertapelle con il vicepresidente Renato Chiodin e al coordinatore della giornata, Cristiano Capponi, vicepresidente vicario, insieme a tutti i soci e simpatizzanti del direttivo.