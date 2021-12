L'appello del padre di Marco Zennaro al premier Draghi.

È fissata per il prossimo 6 gennaio l'ennesima udienza a carico di Marco Zennaro, l'imprenditore veneziano quarantasettenne, titolare della Zennaro Forniture elettriche srl, trattenuto in Sudan dal mese di aprile in attesa che giunga a definizione il contenzioso civilistico avviato da un'azienda che sostiene di aver pagato la Zennaro per alcune forniture mai ricevute...