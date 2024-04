TREVISO - Evasori fiscali restituiscono 2,4 milioni di euro al Fisco. Si tratta di due imprenditori trevigiani smascherati dalla guardia di finanza: uno è attivo nel settore metalmeccanico, l'altro si occupa invece di arredo per uffici. Sono accusati di aver nascosto i loro redditi in paradisi fiscali, per un totale di 4,2 milioni di euro. I soldi erano stati trasferiti su conti correnti di banche svizzere e del principato di Monaco, omettendo quindi di dichiararli al Fisco italiano.

I conti erano intestati a società offshore, create ad hoc con il proposito di schermare ulteriormente gli effettivi titolari delle somme e rendere ancora più difficile la loro individuazione. Il meccanismo era gestito da una organizzazione criminale a carattere transnazionale che raccoglieva abusivamente il denaro di facoltosi risparmiatori a beneficio di banche svizzere. L'indagine che ha permesso di scoprire la frode era partita dalle fiamme gialle di Firenze. I finanzieri fiorentini avevano individuato una serie di evasori sparsi in tutta Italia, segnalandoli ai colleghi dei rispettivi territori, tra cui Treviso.

A quel punto la guardi di finanza trevigiana ha condotto una serie di rilievi fiscali riscostruendo, anche attraverso canali di cooperazione amministrativa internazionale, l'ammontare della cifra evasa. Sono poi scattati gli avvisi di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate: i due imprenditori, messi alle strette, hanno restituito le somme in precedenza occultate al Fisco.