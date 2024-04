Bonus tredicesima 100 euro, chi potrebbe averlo? Ecco come funzionerà l'agevolazione una tantum

È atteso al prossimo consiglio dei ministri il via libera al bonus tredicesima.

La misura

Al ministero dell’Economia stanno facendo le ultime simulazioni, ma l’obiettivo è quello di erogare a fine anno un’indennità una tantum fino a 100 euro nelle tredicesime.

I destinatari

Questo bonus è indirizzato ai lavoratori con reddito fino a 28mila euro. I quali, però devono avere a carico coniuge e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio riconosciuto, adottivo o affidato.

Familiari a carico

Nel reddito del beneficiario il peso dei familiari a carico deve rispettare i criteri previsti dall'articolo 12, comma 2, del Tuir: reddito non superiore a 2.840,51 €, al lordo degli oneri deducibili, elevato a 4mila € per i figli fino a 24 anni.

Una tantum

Il bonus tredicesima è al momento una misura straordinaria. Come si spiegava in una delle prime bozze circolate, «a causa della limitatezza delle risorse disponibili» sarà erogato al momento soltanto nel 2024 «ai lavoratori che si trovano in condizioni economiche di particolare disagio, anche in considerazione della presenza, nel nucleo familiare, di familiari a carico fiscalmente».