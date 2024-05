Investito da un autobus a Torino, così è deceduto, sul colpo, Valentino Ganz, imprenditore di 69 anni, di Mappano, imprenditore molto conosciuto originario del Bellunese, CEO della ASIT (azienda informatica di Mappano) e tra i fondatori della Torino Basket. L'incidente è avvenuto in via Sacchi. Il conducente del bus ha tentato di soccorrere l'imprenditore ma per lui non c'è stato niente da fare.