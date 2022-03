MESTRE- Sembra non esserci pace per Marco Zennaro, l’imprenditore veneziano bloccato in Sudan da 360 giorni. Appena ieri, 10 marzo, gli è stato consegnato il passaporto per andare all’aeroporto di Khartoum e prendere il volo per l’Italia che era in programma per questa mattinna 11 marzo.

Nulla da fare, invece, secondo le ultime notizie il volo è stato annullato a causa di una tempesta di sabbia e Marco Zennaro è quindi ancora bloccato a Khartoum.