Marco Zennaro è in volo per l'Italia: finisce l'incubo per l'imprenditore veneziano sequestrato in Sudan

VENEZIA - Questa è la volta buona: Marco Zennaro è partito da Khartoum ed ora è in volo con meta l'Italia. Dovrebbe atterrare a Roma nella mattinata di oggi, 12 marzo, mettendo così fine ad un incubo durato un anno. L'odissea di questo imprenditore veneto era cominciata il 16 marzo 2021 quando era stato trattenuto in Sudan e recluso prima in commissato e poi in carcere. Una vicenda carattarerizzata da lungaggini e poca chiarezza che stavolta finalmente è giunta alla fine. Il 47enne Marco Zennaro, che si era recato in Sudan per gestire l'attività dell'azienda di famiglia, si è imbarcato e il suo volo è decollato. Ad attenderlo a Venezia i famigliari e gli amici che da un anno con apprensione sognavano questo giorno, il primo di gioia dopo un anno di angoscia. Ma anche a Roma c'è fermento per il suo arrivo. E proprio a lui, che è un appassionato di rugby, è stata riservata una poltrona d'onore allo stadio Olimpico per Italia-Scozia del Sei Nazioni che si disputa oggi.

Il papà di Marco Zennaro

«Confermo la partenza di Marco dal Sudan - dice Cristiano Zennaro, il papà dell'imprenditore veneziano Marco Zennaro - Dopo 361 giorni finalmente l'incubo è finito - dice - Ringrazio mio figlio per essere sopravvissuto a quei 75 terribili e infernali giorni di detenzione. Ringrazio la famiglia per aver trovato in tempi brevi le risorse finanziarie per far cessare la detenzione». Zennaro esprime un ringraziamento anche nei confronti dei dipendenti dell'azienda «per aver portato avanti l'attività con grande senso di responsabilità pur in assenza del loro titolare. Il mio pensiero - aggiunge - va a quelle 50 mila persone che hanno fatto sentire a Marco con manifestazioni sempre pacifiche l'affetto della comunità veneziana». Riguardo la Farnesina sottolinea: «Devo purtroppo denunciare il totale fallimento dell'istituzione italiana che incomprensibilmente non ha voluto risolvere un palese sequestro di persona a scopo di estorsione. Mi auguro che la Farnesina abbia il pudore di non rilasciare retorici comunicati perché se Marco è uscito da quell'inferno lo deve solo ed esclusivamente a sé stesso». E al denaro raccolto da Unioncamere Veneto per pagare la cifra richiesta dal tribunale sudanese.

Atteso all'Olimpico per il Sei Nazioni

Se l'aereo da Khartoum non sarà in ritardo nella tribunato dello Stadio Olimpico di Roma è stata riservata una poltroncina d'onore per Marco Zennaro. Per il veneziano Marco Zennaro in rientro proprio questa mattina dal Sudan dove è stato costretto a trascorrere, anche in carcere duro, l’ultimo anno, ostaggio di un processo farsa si era mobilitata anche la Fir. Marco Zennaro in veste di rugbysta è quindi atteso oggi all’Olimpico per Italia-Scozia del Sei Nazioni.