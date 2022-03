VENEZIA - Svolta annunciata nel rimpatrio di Marco Zennaro. All’imprenditore veneziano, bloccato in Sudan da 360 giorni, è stato riconsegnato ieri, 10 marzo, il passaporto per andare all’aeroporto di Khartoum. Scortato da un’auto della nostra ambasciata, per il timore di ennesimi blocchi.

Il volo per l’Italia era fissato per l’una della notte scorsa. L’arrivo potrebbe avvenire questa mattina - 11 marzo - a Fiumicino. Poi in programma c’è il viaggio in treno fino a Venezia, la città dove lo aspettano familiari e amici.