VIGONOVO - Ieri a Vigonovo era giorno di mercato e la gente non parlava d’altro. La famiglia di Giulia Cecchettin non ha ancora superato il dolore per il decesso, giusto un anno fa, all’età di 51 anni, di Monica Camerotto, madre di Giulia, Elena e Davide, nonché moglie di Gino, un tecnico informatico originario della provincia di Rovigo che gestisce uno studio ubicato in una palazzina posta a fianco della propria abitazione. Per lui e per il resto della famiglia, tra le lacrime, parla il cognato Andrea Camerotto, fratello della madre di Giulia (ne riferiamo qui sopra). Si è scritto tutto in un foglietto che nel giardino di casa legge ai giornalisti e davanti alle numerose emittenti televisive locali e nazionali presenti. Ieri mattina il sindaco di Vigonovo, Luca Martello, ha contattato al telefono il padre di Giulia per portargli il proprio conforto e la vicinanza dei cittadini.

IL SINDACO

«La comunità di Vigonovo è affranta nella tensione di non conoscere la realtà dei fatti – ha dichiarato il primo cittadino – Confidiamo nell’operato delle forze di polizia, con le quali collaboriamo per quanto è possibile. Esprimiamo solidarietà ad entrambe le famiglie».

Ieri pomeriggio la famiglia di Filippo Turetta si è recata a Vigonovo per parlare con i carabinieri del posto. Il dramma accumula le due famiglie, ma pare che non si siano incontrate tra di loro. Chi conosce Giulia parla di una ragazza solare, «sempre col sorriso sulle labbra, come sua mamma». Sabato pomeriggio Filippo si è presentato a casa di Giulia e le ha chiesto di cenare insieme. Con la sua Punto nera hanno raggiunto il centro commerciale Nave de Vero di Marghera, dove sono stati inquadrati dalle telecamere di sorveglianza dell’attività commerciale mentre consumavano un panino al Mc Donald’s interno.

Sul fatto che intorno alle 23.15 di sabato l’auto con a bordo Giulia Cecchettin e l’ex fidanzato Filippo Turetta si trovasse in un parcheggio nei pressi dell’abitazione della ragazza a Vigonovo non c’è comunque conferma. E’ certo invece che la Punto è stata ripresa più volte dalle telecamere di due varchi stradali della Città Metropolitana mentre percorreva prima la strada provinciale 17 che da Vigonovo conduce a Fossò e successivamente la strada provinciale 12 che da Fossò si immette sulla Strada regionale 11 rivierasca.