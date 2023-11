Filippo Turetta, l'amore per Giulia nato tra i banchi dell'università: chi è il 22enne sparito

TORREGLIA (PADOVA) - Filippo Turetta è un grande appassionato di passeggiate. Ed è proprio nelle zone dei Colli Euganei dove era solito andare che la sua famiglia lo sta cercando.

L'amore con Giulia nato all'università

Turetta ha 22 anni e da sabato sera, 11 novembre, non si hanno più notizie di lui e della sua ex fidanzata, Giulia Cecchettin. I due si sono conosciuti all'Università di Padova, entrambi sono studenti di Ingegneria biomedica al Bo.

E tra i banchi si sono innamorati. Ma la loro storia d'amore è terminata, a detta dello zio di lei, in modo amichevole. Sono rimasti amici e capitava che uscissero ancora insieme. Per questo nessuno si è fatto domande quando sabato lui è passato a prenderla a Vigonovo per portarla a mangiare al Mc Donald della Nave de Vero a Marghera.

La scomparsa

Poi la scomparsa. L'ultimo aggancio dei cellulari si ha a Fossò, dopo di che il nulla. Si è ipotizzata una fuga d'amore, Filippo era ancora molto preso da Giulia. Ma lei deve laurearsi giovedì, era tutto pronto. La famiglia Turetta sta collaborando attivamente alle indagini dei carabinieri, coordinate dalla Prefettura di Venezia. E questa mattina, 13 novembre, erano in giro a perlustrare le zone dove Filippo amava passeggiare.