Finisce con la Seat Sw a cavallo del guardrail in bilico sul canale: conducente ferito, ma miracolato

MIRA - Incidente alle 11 oggi - 3 novembre - a Mira dove i vigili del fuoco sono intervenuti in via Miranese per un’auto - una Seat Cordoba station wagon - che dopo aver sbandato ha divelto un guardrail in seguito alla perdita di controllo del conducente rimasto ferito, ma miracolato perchè se fosse finito in acqua sarebbe probabilmente annegato. I pompieri accorsi dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza la vettura in bilico a rischio di scivolamento nel canale, mentre il conducente è stato preso in cura dal personale del SUEM per essere trasferito in ospedale.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.