MUSILE - Inaspettata decisione per il tracciato della Via del Mare: l'accesso alla zona industriale di Musile attraverso via Emilia sarà eliminato dal progetto definitivo. A chiedere di non realizzare lo svincolo, previsto nel progetto preliminare, era stato il Comune. «Via Emilia non è in grado di sopportare un aumento del traffico - ha precisato la sindaca Silvia Susanna - Sarebbe necessario un intervento strutturale importante che il Comune non può oggi sostenere». È stato quindi ritenuto più funzionale rivedere la rotonda della Fossetta per accedere alla Via del Mare e intervenire all'ingresso della zona industriale dalla statale Triestina, con anche una nuova pista ciclabile, che dovrebbe realizzare il Consorzio Sis. «La richiesta verrà formalizzata in Conferenza di servizi: ci sono tutte le condizioni perché questo avvenga» ha sostenuto l'ingegner d'Elia, direttore del Settore infrastrutture e trasporti della Regione, all'incontro pubblico di lunedì.

LA STRUTTURA

La superstrada a pedaggio, lunga 18,6 km, partirà dal casello di Meolo-Roncade e sarà a due corsie per senso di marcia di 3,75 metri ciascuna più la banchina laterale da 1,75 metri. Si svilupperà sul sedime dell'attuale Treviso-Mare e sulla vecchia regionale fino alla rotatoria di Castaldia, poi proseguirà su un nuovo percorso fino alla rotonda Frova a Jesolo. Lungo il tracciato sono previsti 5 viadotti, 13 ponti e 4 nuovi svincoli: uno all'ingresso, uno in via Diaz a Meolo, uno alla Fossetta a Musile e uno a Caposile, poi l'uscita a Jesolo. Il limite di velocità sarà di 110 km/h. Non ci saranno caselli per il pagamento ma ci sarà il pedaggio Free Flow, con varchi simili a quelli del Telepass, con abbonamenti, registrazioni o recapito a casa del conto. Per l'intera tratta il pedaggio sarà di 2,60 euro per i mezzi leggeri, mentre i mezzi pesanti pagheranno in media 4,5 euro; chi entra alla Fossetta ed esce a Caposile avrà una tratta chilometrica inferiore e quindi pagherà meno.

IL TRAFFICO

I primi risultati dell'indagine sul traffico attraverso le celle telefoniche sono stati presentati lunedì dall'architetto Fasan. I dati, riferiti a luglio 2023 per il periodo estivo e a febbraio-marzo 2024 per quello invernale, suddivisi in giorni feriali e festivi, per capire gli spostamenti delle persone su un'area ampia e le ricadute sulla viabilità locale, hanno evidenziato che da Treviso a Jesolo gli utenti sono 11.500 in media a febbraio-marzo, invece in un giorno festivo di luglio arrivano a 30mila. «Possiamo calcolare che la percentuale di utenti in una giornata feriale sarà il 58% di esenti dal pedaggio, mentre il 42% sarà pagante. D'estate succede esattamente il contrario in un giorno festivo» ha informato Fasan. E quanto tempo si risparmierà percorrendo la futura superstrada? "Da Meolo a Jesolo ci si mettono tre minuti in meno - riferisce Fasan -, ma si risparmia il 25-30% del tempo quando c'è traffico».