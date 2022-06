Perdono il controllo del quad e si ribaltano: due feriti gravi

VERONA - Due persone sono rimaste ferite in modo grave, oggi, poco prima delle 11 a Brenzone ribaltandosi con il quad sulla strada che sale in via del Sole. Il pilota del mezzo ha perso il controllo ad un tornante ed il quad è scivolato per 80 metri nella scarpata ribaltandosi.

Sul posto sono subito giunti i soccorsi del 118 assieme ai vigili del fuoco, agli uomini del Soccorso alpino ed alla Polizia stradale. I due feriti sono stati recuperati e trasportati in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento a Verona.