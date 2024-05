MESTRE - Era impegnata ad accudire il padre, invalido e costretto su una carrozzina, quando si è sentita improvvisamente male. Un malore che si è rivelato fatale per una donna di 57 anni di Campalto, Nicoletta De Laurentis, morta lunedì all’interno della propria abitazione. La vittima, secondo quanto si è appreso, viveva con il padre e sarebbe stata vittima di un attacco cardiaco improvviso. Ogni tentativo di salvarle la vita si è rivelato purtroppo vano. All’arrivo dei soccorritori per la donna non c’era più nulla da fare.

LO CHOC

Ma quanto avvenuto ha avuto un ulteriore risvolto drammatico. Ad assistere al fatto, senza poter fare nulla per la figlia, è stato il genitore, che davanti al dramma che si stava consumando e all’impossibilità di prestare soccorso alla figlia, si è spaventato ed è caduto dalla carrozzina senza possibilità di attutire l’impatto con il pavimento. L’uomo, dopo essere riuscito in qualche modo a chiedere aiuto, in seguito alla caduta è stato ricoverato in ospedale dell’Angelo per le cure del caso.

Il funerale di Nicoletta De Laurentis sarà celebrato domani, venerdì, alle 9 nella chiesa di San Martino e Benedetto a Campalto, dove la salma arriverà direttamente dall’obitorio dell’ospedale mestrino. Successivamente la salma verrà cremata. I familiari ringraziano in anticipo quanti potranno condividere il loro dolore.