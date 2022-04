Aggancia il semaforo con il camion e lo trascina per metri Foto

CONCORDIA SAGITTARIA - Ha agganciato il palo semaforico con il camion e lo ha divelto. Incidente spettacolare questa mattina, venerdì 22 aprile, a Concordia Sagittaria. Un camionista, che proveniva dalla zona di Noiari, verso le 9.30 stava arrivando all'incrocio semaforico di San Giusto in prossimità del confine tra i Comuni di Concordia e di Portogruaro. Per cause che sono al vaglio della Polizia locale del Portogruarese, il mezzo pesante è stato agganciato dal camion. Il palo semaforico è stato sradicato e trascinato per alcuni metri lungo il vecchio tracciato della Statale 14, proprio di fronte alla concessionaria Autolemene. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con la Polizia locale. Inevitabili i disagi alla viabilità con il semaforo che è ora lampeggiante.

