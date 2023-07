Cambiamenti climatici, l'allarme dell'Unesco: «Inserire Venezia fra i siti Patrimonio mondiale in pericolo»

VENEZIA - L’Unesco raccomanda l’inserimento di Venezia nella lista del Patrimonio mondiale in pericolo, poiché sono state adottate misure «insufficienti» per contrastare il deterioramento del sito dovuto in particolare al turismo di massa e ai cambiamenti climatici, secondo una decisione resa pubblica lunedi. «Il continuo sviluppo di Venezia, gli impatti del cambiamento climatico e del turismo di massa minacciano di causare cambiamenti irreversibili all’eccezionale valore universale del bene», osserva il Centro del Patrimonio Mondiale, una sezione dell’Unesco, che «raccomanda (...) la sua iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale in pericolo».

Per essere attuata, questa raccomandazione dovra essere votata a settembre dagli Stati membri dell’Unesco (l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura)