ODERZO (TREVISO) La bagarre che si è scatenata sui social, dopo che Massimiliano Furlanetto, motociclista di Martellago (Ve), è stato multato sabato mattina per aver percorso un tratto di strada senza casco, è stata al centro di un intervento della sindaca Maria Scardellato in consiglio comunale. La prima cittadina si è appellata ai consiglieri affinchè agiscano per contrastare l'ondata di odio e cattiveria che i social riescono a sollevare. Alcuni commenti erano davvero offensivi tanto che a Ca' Diedo stanno valutando di procedere per vie legali. Dal canto suo Furlanetto, che si era fermato per soccorrere un'anziana signora rimasta in panne con la sua auto, sta valutando il ricorso al giudice di pace. Nel frattempo si è anche rivolto a un'associazione di consumatori. «Sono riuscito a mettermi in contatto con la donna che ho aiutato – dice - La quale è pronta a testimoniare quanto ho fatto. Premetto che non intendevo fare polemica né offendere chicchessia. Torno a ribadire ciò che ho detto: il casco me lo sono tolto quando sono sceso dalla moto per andare a vedere cos'era accaduto, vuoi mai che a quella signora fosse venuto un malore. Quando, dopo aver parlato con il vigile, sono risalito in moto senza casco, l'ho fatto unicamente per spostarla, non certo per mettermi a correre in strada come se nulla fosse. Questa vicenda mi ha lasciato un'amarezza incredibile». La sindaca ha osservato come il fatto, raccontato da Furlanetto nei social, abbia scatenato una infinità di commenti.

«Quasi tutti di indignazione nei confronti dei vigili, molti di questi irrispettosi – ha puntualizzato la prima cittadina - alcuni gravemente ingiuriosi e per questo dovremo agire nelle sedi opportune. Quel signore poteva avere tutte le più buone intenzioni, in ogni caso la sua buona azione era già conclusa e non lo autorizzava assolutamente a guidare senza casco. E non giustifica un comportamento irrispettoso verso le forze dell'ordine che stanno facendo il loro lavoro. Non è stato sanzionato per aver fermato la moto per soccorrere la signora, ma per essere ripartito senza casco a cose finite e non c'era alcuna emergenza. La moto avrebbe potuto spostarla nel parcheggio vicino mettendosi il casco. Continuare a sfidare i vigili non è una buona prassi. Vorrei sapere quali post denigratori sarebbero usciti se qualcuno avesse filmato la scena di questo motociclista che partiva senza casco senza che il vigile dicesse niente. Il vigile è intervenuto e non ha fatto altro che il suo dovere. Credo che meriti tante scuse da parte di mezza cittadinanza». In consiglio è stato anche osservato come la pagina facebook abbia anche un amministratore.