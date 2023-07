Il ministro Sangiuliano in visita a Venezia: «Invieremo 2,5 milioni di euro per completare il restauro del Ghetto

VENEZIA - MESTRE - Oggi, lunedì 31 luglio, il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha visitato Venezia e Mestre accompagnato dal governatore Luca Zaia. Stamane, il ministro si è recato con Zaia in visita al Ghetto di Venezia per fare il punto sui lavori di restauro delle sinagoghe della comunità ebraica, attualmente interamente finanziati da privati.

Al termine del giro di ricognizione all'interno dei cantieri, il ministro ha assicurato che il governo si impegnerà a finanziare i 2,5 milioni di euro necessari per portare a termine il progetto. «Troveremo la linea dove allocare la richiesta di queste risorse - ha detto -.

Ho finanziato con una legge ad hoc che ho portato in Parlamento, approvata per il momento in Senato, il museo della Shoah di Roma. Sto finanziando il restyling della sinagoga di Milano, quindi mi pare che la mia sensibilità sia abbastanza netta e chiara», ha concluso.